Приведите пример двух двузначных чисел,каждое из которых делится на 7,а сумма не д??лится на 14 нацело

Математика
Приведите пример двух двузначных чисел,каждое из которых делится на 7,а сумма не д??лится на 14 нацело
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вроде 21... 21:7=3 21:4=...
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