Приведите пример плиз. Представь, что у тебя в мобильном телефоне нет русского алфавита. Напиши другу короткое SMS сообщение буквами английского языка.
Английский язык
Приведите пример плиз. Представь, что у тебя в мобильном телефоне нет русского алфавита. Напиши другу короткое SMS сообщение буквами английского языка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Privet,pozvoni mne,nado pogovorit!
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