Приведите пример плиз. Представь, что у тебя в мобильном телефоне нет русского алфавита. Напиши другу короткое SMS сообщение буквами английского языка.

Английский язык

Приведите пример плиз. Представь, что у тебя в мобильном телефоне нет русского алфавита. Напиши другу короткое SMS сообщение буквами английского языка.

Автор: Гость