Приведите пример совершения работы за счет внутренней энергии тела

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Приведите пример совершения работы за счет внутренней энергии тела
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Гость:
Например: двигатель внутреннего сгорания - изменение внутренней энергии топлива идет на совершение работы - автомобиль движется
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