Приведите пример трёхзначного натурального числа, которое при деление на 4 и на 15 даёт равные ненулевые остатки и первая справа цифра которого являет ся средним арифметическим двух других цифр. Получается некое т...

Приведите пример трёхзначного натурального числа, которое при деление на 4 и на 15 даёт равные ненулевые остатки и первая справа цифра которого являет ся средним арифметическим двух других цифр. Получается некое трёхзначное число и, вероятно, последняя цифра 0 или 5. Как дальше рассуждать?