Приведите пример трехзначного числа которое делиться на 9 без остатка, а при делении на 5 остаток 1

Гость: Гость:

801 искомое число 801 :9=89 801 :5=160 ( ост 1) или 306 :9=34 306 :5= 61 ( ост 1) Пояснение ( писать не надо ,но чтоб могли объяснить) при делении числа на 5 число должно заканчиваться или на 0 или на 5 но у нас должен быть остаток 1 А число которое делится на 9 ( сумма цифр такого числа должна делится на 9) Значит последняя цифра у числа должна быть или 6 или 1 Осталось подобрать 2 первые цифры ( чтоб в сумме было 9)