Приведите примеры детей-сирот из известных кино-фильмов и литературных произведений. Как они выходили из трудных жизненных ситуаций? Кто им помогал?

Ну например Настя и Митраша из произведения Пришвина <Кладовая солнца>. У них погибли родители во время войны...Настя хозяйничала по дому, готовила, ухаживала за скотиной. Митраша изготавливал посуду и продавал. Им помогали соседи.