Приведите примеры деятельности какой либо партии на выборах ( из существующих)

Приведем примеры из политической системы России(на примере партии Единая Россия во время выборов в Государственную думу) 1)Политбюро выдвигает кандидатов от своей партии и отдает эти документы в ЦИК. 2)За месяц до голосования ЦИК разрешает начинать предвыборные программы. 3)Жители разных регионов страны начинают знакомиться с кандидатами от своих округов и изучают их программы на выборы. 4)Идут митинги за кандидатов,на котором кандидат оглашает предвыборную программу.Также партия распространяет различную информацию о своем кандидате(листовки,плакаты,банеры) 5)Идут раунды дебатов,где кандидаты встречаются с др.партией и публично выдвигают свои требования и жители уже решают свой выбор в сравнении. 6)Заканчивается предвыорная программа и идет голосование избирателей,и по результатам которого партия либо избирается в Государственную думу или нет.