Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Приведите примеры добра в литературных произведений и где оно выражается.
Приведите примеры добра в литературных произведений и где оно выражается.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
В сказке Золушка- фея крёстная помогает Золушке попасть на бал :)
Похожие вопросы
Упростите выражение и найдите его значение при x= 0,1: x-0,3*(2,7x-1,4x)
Турист шёл 3,8 ч со скоростью 1,2 м в сек а затем 2,2 ч со скоростью 0,9 м в сек какова средняя скорость движение туриста на всём пути? Пожалуйста ...
Выданы 4 пробирки:с глицерином , с этанолом, с раствором фенолята натрия , с формалином. Определить в какой пробирке находится каждое в-во . Очень ...
Помогите ,пожалуйста! Рассказ Шукшина "Чудик" 1)Почему рассказ называется чудик? 2)Есть ли какой-то смысл в его жизни и в жизни подобных людей ...
Соотнесите природную зону и домашних животных,которых там разводят
Свежие фрукты содержат 93% воды,а высушенные-16%.Сколько требуется свежих фруктов для приготовления 21 кг высушенных фруктов? Что то не получается....
какой можно составить шуточный вопрос со словами парк,кнопка,пятачок?
как вести себя во время паводка помогите написать сочинение
Що швидше зношується : колесо чи гальмівна колодка вагона, якщо їх виготовили з однакового матеріалу?Відповіді : а) - колесо, б) - гальмівна колодк...
4/7x=7целых 3/7 пожалуйста
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск