Приведите примеры добра в литературных произведений и где оно выражается.

Приведите примеры добра в литературных произведений и где оно выражается.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
В сказке Золушка- фея крёстная помогает Золушке попасть на бал :) 
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