Приведите примеры добрых героев из классической литературы, чья доброта породила доброту в ответ.

Рассказ Юшка ,он сам бедный ,больной чахоткой человек,с плохим зрением,получает маленькие деньги,работая на кузнице,экономит на еде,одежде,он собирает деньги и относит девочке сироте ,которая живёт в пансионе и после выучилась на врача,вернулась к Юшке ,но он уже умер ,она осталась там жить и лечить больных чахоткой .