Приведите ПРИМЕРЫ информации , отсортированной : а)по алфавиту б) в порядке убыван??я в) в хронологической последовательности.
Информатика
Приведите ПРИМЕРЫ информации , отсортированной : а)по алфавиту б) в порядке убыван??я в) в хронологической последовательности.
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