Приведите примеры из художественной литературы, отражающие экономические и политические изменения жизни России конца 19 века. Очень надо!!! Пожалуйста с пояснением

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Приведите примеры из художественной литературы, отражающие экономические и политические изменения жизни России конца 19 века. Очень надо!!! Пожалуйста с пояснением
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Гость:
А Вишнёвый сад почему?
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