Приведите примеры из литературы к комедии недоросль

Гость: Гость:

Комедия "Недоросль" справедливо считается вершиной творчества Фонвизина и всей отечественной драматургии 18-го века. Сохраняя связь с мировоззрением классицизма, комедия стала глубоко новаторским произведением. В пьесе высмеиваются пороки (грубость, жестокость, глупость, необразованность, алчность) , которые, по мнению автора, требуют немедленного исправления. Проблема воспитания - центральная в идеях Просвещения, является основной в комедии Фонвизина, что подчёркивается её названием. (Недоросль - молодой дворянин, подросток, получавший домашнее воспитание) . Соблюдается в комедии и правило трёх единств. Действие пьесы происходит в усадьбе госпожи Простаковой (единство места) . Единство времени вроде бы тоже присутствует. Единство действия предполагает подчинения действия пьесы авторской задаче, в данном случае - решение проблемы истинного воспитания. В комедии непросвещённые (Простакова, Скотинин, Простаков, Митрофанушка) противопоставлены образованным (Стародум, Софья, Правдин, Милон) персонажам. На этом следование традициям классицизма заканчивается. В чём же проявилось новаторство комедии? Для Фонвизина, в отличие от классицистов, было важно не просто поставить проблему воспитания, но и показать как обстоятельства (условия) влияют на формирование характера личности. Это существенно отличает комедию от произведений классицизма. В "Недоросле" были заложены основы реалистического отражения действительности в русской художественной литературе. Автор воспроизводит атмосферу помещичьего произвола, разоблачает жадность и жестокость Простаковых, безнаказанность и невежество Скотининых. В своей комедии о воспитании он поднимает проблему крепостного права, его растлевающего влияния и на народ, и на дворян. В отличие от произведений классицизма, где действие развивалось в соответствии с решением одной проблемы, "Недоросль" - произведение многотёмное. Его основные проблемы тесно связаны друг с другом: проблема воспитания - с проблемами крепостного права и государственной власти. Для разоблачения пороков автор использует такие приёмы, как говорящие фамилии, саморазоблачение отрицательных персонажей, тонкую иронию со стороны положительных героев. В уста положительных героев Фонвизин вкладывает критику "развращённого века", бездельников-вельмож и невежественных помещиков. Тема служения отечеству, торжества справедливости также проведена через положительные образы. Нарицательный смысл фамилии Стародума (любимого героя Фонвизина) подчёркивает его приверженность идеалам старых, петровских времён. Монологи Стародума направлены (в соответствии с традицией классицизма) на воспитание власть имущих, в том числе императрицы. Таким образом, охват действительности в комедии необычайно широк по сравнению со строго классицистическими произведениями. Новаторской является и система образов комедии. Действующие лица, правда, традиционно делятся на положительных и отрицательных. Но Фонвизин выходит за рамки классицизма, вводя в пьесу героев из низшего сословия. Это крепостные, холопы (Еремеевна, Тришка, учителя Кутейкин и Цыфиркин) . Новым была и попытка Фонвизина дать хотя бы краткую предысторию персонажей, раскрыть разные грани характеров некоторых из них. Так, злобная, жестокая крепостница Простакова в финале становится несчастной матерью, отвергнутой собственным сыном. Она даже вызывает наше сочувствие. Новаторство Фонвизина проявилось и в создании речи персонажей. Она ярко индивидуализирована и служит средством их характеристики. Таким образом, формально следуя правилам классицизма, комедия Фонвизина оказывается глубоко новаторским произведением. Это была первая социально-политическая комедия на русской сцене, а Фонвизин - первый драматург, представивший не предписанный законами классицизма персонаж, а живой человеческий образ.