Приведите примеры, когда вес отсутствует. Вы с этим достаточно часто встречаетесь .

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Когда тело не давит на опору и не растягивает подвес. При этом - плотностью окружающей среды возможно пренебречь... Четкие примеры: 1 Прыжок 2 В начале пути вниз на лифте 3 Свободно падающий самолет 4 Просто свободное падение