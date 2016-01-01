Приведите примеры, которые раскрывали бы мысль, высказанную в первых двух стихотворных строках. Родная речь-дарованное благо, сложным-сложна, а то простым-проста. Вопрос был изменен 05 Сен 2016 в 18:53
Приведите примеры, которые раскрывали бы мысль, высказанную в первых двух стихотворных строках. Родная речь-дарованное благо, сложным-сложна, а то простым-проста. Вопрос был изменен 05 Сен 2016 в 18:53
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Учёба - важна для жизни человека! Будешь хорошо учиться будет во всём легко, а если плохо - то трудно.