Приведите примеры на законы Ньютона. Только не банальные: мяч, велосипедист и т.д, ??оторые можно найти на любом сайте. Что-нибудь интересное. Ну и с обьяснением, если можно
Физика
Приведите примеры на законы Ньютона. Только не банальные: мяч, велосипедист и т.д, ??оторые можно найти на любом сайте. Что-нибудь интересное. Ну и с обьяснением, если можно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бежит толстяк,за ним бежит гепард,толстяк достигнув определенной скорости начинает бежать на постоянной скорости.Но стоит гепарду ускориться и сильно толкнуть толстяка,последний под воздействием толчка гепарда невольно ускориться и возможно даже упадет.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сергею для проведения опыта нужно точно отмерить 24 минуты. Обычных часов у него нету, но есть двое песочных часов. Одни на 20 минут(часы А), други...
Информатика
Русский язык
Другие предметы
Переведите на латинский 1.Пропиши лекарство 2.Хорошо профильтруйте 3.Кончай читать 4.Отвар процеживается 5.Пилюля обсыпается 6.Нас...