Приведите примеры на законы Ньютона. Только не банальные: мяч, велосипедист и т.д, ??оторые можно найти на любом сайте. Что-нибудь интересное. Ну и с обьяснением, если можно

Физика

Приведите примеры на законы Ньютона. Только не банальные: мяч, велосипедист и т.д, ??оторые можно найти на любом сайте. Что-нибудь интересное. Ну и с обьяснением, если можно

Автор: Гость