Приведите примеры общения: а) межличностного официального; б) группового официального; в)массового официального; г)группового неофициального; д)массового неофициального; е) ме жличностного неофициального.

Приведите примеры общения: а) межличностного официального (например,твое общение с учителем, тренером другим взрослым человеком, являющимся официальным лицом) ; б) группового официального (например, общение учителя с классом); в)массового официального (например, обращение Президента к народу через средства массовой информации: телевидение, интернет, газеты, журналы) ; г)группового неофициального (например,общение группы одноклассников в неформальной обстановке); д)массовогонеофициального (в качестве примера программа "Бесогон" на телевидении, где Н.Михалков общается с телезрителями в качестве рядового гражданина, излагает свою точку зрения на волнующую общество проблему); е) межличностного неофициального (общение двух друзей в неформальной обстановке).