Приведите примеры парных и глухих согласных ,парных мягких и твёрдых согласных

Парные согласные,это те согласные,которые противоположны по глухости-звонкости.На пример:б-п,з-с,г-к.Не парные согласные,это те которые совсем не похожи.На пример:к-б,в-с,д-ф.Звонкие согласные,это те,которые мы произносим с помощью языка.На пример:в,м,л.Глухие согласные,это те которые мы произносим без помощи языка.На пример:ф,х,к.Твёрдые согласные,это те которые мы произносим твёрдо.На пример:г,м,р.Мягкие согласные,это те которые мы произносим мягко.На пример:гь,мь,рь.