Приведите примеры передачи информации ОТ ИСТОЧНИКА к НОСИТЕЛЮ. 25 баллов даю) помогите пожалуйста !

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Приведите примеры передачи информации ОТ ИСТОЧНИКА к НОСИТЕЛЮ. 25 баллов даю) помогите пожалуйста !
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. Сброс информации на флешку. 2. Запись файлов с компьютера на диск. 3. Письмо в тетраде/папирусе/бересте/листе/, написание книги. 4. Процесс создания именной вышивки на материи.
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