Приведите примеры порядочности, вспомнив поступки своих бабушек и дедушек, родственников, учителей, сверстников.
Разное
Приведите примеры порядочности, вспомнив поступки своих бабушек и дедушек, родственников, учителей, сверстников.
Ответ(ы):
Гость:
Однажды моя подруга. Алина и Я ехали домой со школы и там уже после нас на последуюющей станции зашел старичок. которому она уступила место, его бы и я уступила но я и так стояла
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