Приведите примеры уравнений реакций,характеризующих общие свойства кислот, в молекулярном ,полном ионном и сокращённом ионном видах: H2SO4+..........=BaSO4+.....HCl HNO3+...........=H2SiO3+............
Химия
Приведите примеры уравнений реакций,характеризующих общие свойства кислот, в молекулярном ,полном ионном и сокращённом ионном видах: H2SO4+..........=BaSO4+.....HCl HNO3+...........=H2SiO3+............
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) H2SO4+BaCl2=2HCl+BaSO4↓ 2H(+)+SO4(2-)+Ba(2+)2Cl(-)=2H(+)+2Cl(-)+BaSO4↓ SO4(2-)+Ba(2+)=BaSO4↓ 2)2HNO3+K2SiO3=H2SiO3↓+2KNO3 2H(+)+2NO3-)+2K(+)+SiO3(2-)=H2SiO3↓+2K(+)+2NO3(-) 2H(+)+SiO3(2-)=H2SiO3↓
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