Приведите примеры влияния географической широты и воздушных масс на климат

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Приведите примеры влияния географической широты и воздушных масс на климат
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Влияние географической широты на распределение метеорологических элементов становится все заметнее с высотой, когда ослабевает влияние других факторов климата, связанных с земной поверхностью. Поэтому климат высоких слоев воздуха имеет лучше выраженную зональность, чем климат у земной поверхности.
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