Приведите примеры влияния на климат характера подстилающей поверхности. СРОЧНО, пожалуйста!!!!!!!!
Разное
Приведите примеры влияния на климат характера подстилающей поверхности. СРОЧНО, пожалуйста!!!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Влияние рельефа на климат весьма разнообразно. Степень изменения климата в горах зависит от высоты их над уровнем моря, географического положения, расположения относительно преобладающих ветров, от особенностей природных условий окружающих территорий, экспозиции склона Другой тип подстилающей поверхности — снежный покров — оказывает непосредственное климатообразующее влияние на холодный период года и косвенное — на теплый. Третий тип подстилающей поверхности — растительный покров.
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