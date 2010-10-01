Приведите примеры взаимообогащения культур.

Так же, как и человек, культура не может долго находиться в изоляции, в одиночестве, Культуры стремятся к взаимопроникновению, результатом становится диалог культур. Примеры этого процесса очень наглядны в Японии. Культура этого островного государства изначально была замкнутой, но позже она обогатилась за счет усвоения традиций и исторической самобытности Китая и Индии, а с конца XIX века стала открытой и по отношению к Западу. Положительный пример диалогов на государственном уровне можно наблюдать в Швейцарии, где государственными являются одновременно 4 языка (немецкий, французский, итальянский и ретороманский), что способствует бесконфликтности сосуществования разных народов в одной стране. Международные кинофестивали, конкурсы песни («Евровидение») и конкурсы красоты («Мисс Вселенная»), выставки восточного искусства на Западе и западного – на Востоке, проведение дней одного государства в другом (Дни Франции в России), распространение японского блюда «суши» по всему миру, принятие Россией элементов Болонской модели образования, популярность восточных единоборств в Европе и США – это тоже бесконечный пример диалогов культур. - Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/142642/primer-dialogov-kultura-stranyi-narodyi