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Приведите три примера, которые доказывают необходимость защиты окружающей среды
Приведите три примера, которые доказывают необходимость защиты окружающей среды
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