Приведите уравнение к виду ax^2+bx+c=0 1)3x-5+4x^2-13x+2=7x^2-x-9 2)-6+4x-5x^2=-9x^2-11x+13 3)2x+3x^2-5=7+5x^2-12x-5 4)9-7x-13x^2=-7x-10x^2-4
Алгебра
Приведите уравнение к виду ax^2+bx+c=0 1)3x-5+4x^2-13x+2=7x^2-x-9 2)-6+4x-5x^2=-9x^2-11x+13 3)2x+3x^2-5=7+5x^2-12x-5 4)9-7x-13x^2=-7x-10x^2-4
Ответ(ы):
Гость:
1) переносим всё в лево, и ищем подобные слагаемые: 2) В остальных уравнениях тоже самое. 3) 4)
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