Привести 3 примера взаимосвязи макро и микро экономик?

Обществознание
Привести 3 примера взаимосвязи макро и микро экономик?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Макро - когда ярды воруют, микро-ты болт с работы принес. Микро - семья, макро - странасв. Корея и южная Корея... может чем то помогу

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