Привести 3 примера взаимосвязи макро и микро экономик?
Обществознание
Привести 3 примера взаимосвязи макро и микро экономик?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Макро - когда ярды воруют, микро-ты болт с работы принес. Микро - семья, макро - странасв. Корея и южная Корея... может чем то помогу
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На пеньке в лесу лежит 19 грибов. 5 сентября бельчата и крольчата начали есть эти гр??бы. Бельчата взяли себе на 5 больше, чем крольчата. Бельчата ...
Русский язык
Английский язык
Русский язык
Народу собралось множество, зал был битком забит.Помогите ето предложения разобр??ть оно двусоствное или односоставное, полное или сложное, прямой ...