Привести одночлен к стандартному виду: минус три седьмых икс в квадрате игрик в шестой степени умножить на скобка открывается две целых одну третью скобка закрывается икс в пя той степени у

Разное

Привести одночлен к стандартному виду: минус три седьмых икс в квадрате игрик в шестой степени умножить на скобка открывается две целых одну третью скобка закрывается икс в пя той степени у

Автор: Гость