Привести одночлен к стандартному виду: минус три седьмых икс в квадрате игрик в шестой степени умножить на скобка открывается две целых одну третью скобка закрывается икс в пя той степени у

Разное
Привести одночлен к стандартному виду: минус три седьмых икс в квадрате игрик в шестой степени умножить на скобка открывается две целых одну третью скобка закрывается икс в пя той степени у
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
По моему,минус три седьмых икс в седьмой степени умножить на игрик в седьмой равно минус две целых одна третья Сразу извиняюсь,если не правильно
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