Привести по 5 примера "действительные причастия прошедшего и настоящего времени"
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Привести по 5 примера "действительные причастия прошедшего и настоящего времени"
Ответ(ы):
Гость:
Действительные причастия : а) прошедшего времени - затонувший, потерявший, забывший, придумавший, заболевший., б) настоящего времени - бегущий, танцующий, рисующий, поющий, говорящий.
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