Привести все возможные варианты смещения равновесия в сторону продукта реакции Co(т)+O2 Co2+Q(т)
Химия
Привести все возможные варианты смещения равновесия в сторону продукта реакции Co(т)+O2 Co2+Q(т)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Co2 (т) равен тому которому принадлежит
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