Привет подбери к данным словам однокаренные слова разных частей речи.выделить ко??ень слова: ответ и взгляд

Русский язык
Привет подбери к данным словам однокаренные слова разных частей речи.выделить ко??ень слова: ответ и взгляд
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глядеть, отвечать как то так))₽
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1)Найди значения выражений:186+132:6×7. 369+167-248:4 Сказать какие действия и решение действий в столбик. 2)С помощью скобок получи новые выраже...
Ответить
Русский язык
Проверочное слово к слову копировальный проверяем букву О и И.
Ответить
Математика
4/5:5/8-4/5•24/25+1/25:5/4
Ответить
Алгебра
Решите неопределенный интеграл . хотя бы 2
Ответить
Английский язык
Ответить на вопросы НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ВЫРУЧАЙТЕ БУДУ БЛАГОДАРЕН 1. когда необх??димо пришить заплатку на чью-либо одежду; 2. есть ли игровая ...
Ответить