Привет подбери к данным словам однокаренные слова разных частей речи.выделить ко??ень слова: ответ и взгляд
Русский язык
Привет подбери к данным словам однокаренные слова разных частей речи.выделить ко??ень слова: ответ и взгляд
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Гость:
Глядеть, отвечать как то так))₽
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