Привет помагите пожалуйста Б.Заходер стих Перемена . Ставить знаки перепинания , уквзать рифм. Неужели это Вова, продремавший весь урол Неужели это Вова пять минут назад ни сл ова у доски сказать не миг если он , то, несомненно, с ним большая перемена не угонишься за Вовой он гляди какой бедовый