Привет помагите пожалуйста Б.Заходер стих Перемена . Ставить знаки перепинания , уквзать рифм. Неужели это Вова, продремавший весь урол Неужели это Вова пять минут назад ни сл ова у доски сказать не миг если он , то, ...
Привет помагите пожалуйста Б.Заходер стих Перемена . Ставить знаки перепинания , уквзать рифм. Неужели это Вова, продремавший весь урол Неужели это Вова пять минут назад ни сл ова у доски сказать не миг если он , то, несомненно, с ним большая перемена не угонишься за Вовой он гляди какой бедовый
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Если он, то, несомненно,Неужели этот Вова Пять минут назад ни слова у доски сказать не мог?если он,то несомненно,с ним большая перемена!не угонишься за Вовой он гляди какой бедовый!