Привет. Помогите, пож-ста! Напишите ЭССЕ! ПО ПЛАНУ! Когда будете скидывать решение, напишите на листке и сфотографируйте! Кидайте фотографию ЭССЕ, а не сам текст сюда. НЕ КИДАЙТЕ РЕШЕНИЕ БОЛЬШЕ НИКОМУ!

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Проблема, поднятая Дэвидом Юм, очень актуальна в наше время, потому что многие индивидуальные предприниматели пытаются найти любые способы, чтобы скрыть свои доходы и платить как можно меньше налогов. Я согласна с мнением автора и также считаю, что люди должны получать прибыль пропорционально своим затратам и риску. Любая задача, выполняемая добросовестно, всегда трудна. Но результат добросовестной работы всегда приносит положительные результаты. Если предприниматель получает *выручку за проданный товар, то образуется прибыль. Однако, эта прибыль не достается предпринимателю полностью. Он получает только часть ее, т.к. надо еще уплатить налоги, внести платежи финансовым органам. С заказчиками и поставщиками необходимо работать по принципу: «…сегодня деньги, завтра стулья». Доходы должны превышать расходы. Для начала бизнеса нужен стартовый капитал. Можно взять кредит в банке, но потом придѐтся отдавать проценты. Открывать своѐ дело за счѐт личных сбережений конечно выгоднее. Нужно вовремя сориентироваться на потребности рынка и платѐжеспособность потребителя, выстоять в условиях рыночной конкуренции. Настоящий бизнес – это надёжность и доверие в деловых отношениях, а конкуренция – это жёсткая борьба по честным правилам, где никто не позволяет себе обмануть делового партнёра. Потому что обманывать других невыгодно в первую очередь для самого нечестного дельца: с ним никто не захочет иметь дело. Нельзя потерять кредит доверия к окружающим и собственное доверие к самому себе. Находить решение любых проблем, пользоваться финансами на основе библейских истин: «Не крадите, не лгите, не обманывайте друг друга». Вывод: можно получать прибыль, не прибегая к насилию. А это настоящее искусство, и каждый бизнесмен должен владеть этим искусством и знать, что прибыль превыше всего, получать прибыль нужно пропорционально своим затратам и риску.