Привет..! помогите пожалуйста написать стих из восьми строк которые называется,, к??раблик мечта,,. для 5 класса

Литература
Привет..! помогите пожалуйста написать стих из восьми строк которые называется,, к??раблик мечта,,. для 5 класса
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я кораблик смастерил, Я в весенний ручеёк, Запустил   кораблик, Пусть к реке большой плывёт Ты плыви, кораблик мой, А потом вернись домой! Только 6
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