Привет! Помогите пожалуйста перевести на английский: 1. Папа и мама занимаются бо??ьшим теннисом. 2. А я с маленьким братом гуляю в саду. 3. Вечером мы пойдем плавать на море. 4. А как дела у вас? Женя

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Привет! Помогите пожалуйста перевести на английский: 1. Папа и мама занимаются бо??ьшим теннисом. 2. А я с маленьким братом гуляю в саду. 3. Вечером мы пойдем плавать на море. 4. А как дела у вас? Женя

Автор: Гость