Привет! Помогите пожалуйста перевести на английский: 1. Папа и мама занимаются бо??ьшим теннисом. 2. А я с маленьким братом гуляю в саду. 3. Вечером мы пойдем плавать на море. 4. А как дела у вас? Женя

Английский язык
Привет! Помогите пожалуйста перевести на английский: 1. Папа и мама занимаются бо??ьшим теннисом. 2. А я с маленьким братом гуляю в саду. 3. Вечером мы пойдем плавать на море. 4. А как дела у вас? Женя
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Dad and Mom are engaged big tennis I walk with my little brother in the garden in the evening we go swimming in the sea and how are you?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
У Алёши 118 руб.,что на 6 руб. меньше,чем у Миши.Хватит ли у них денег,чтобы купить маш??нку за 240 руб.
Ответить
Математика
Одно число больше другого в 6 раз, а их сумма равна 14. Найдите для этих чисел: 1) куб их суммы; 2) сумму их кубов.
Ответить
Математика
Решить надо уравнением, заранее спасибо)) из двух пунктов, расстояние между кот??рыми 7 км 500 м, одновременно в одном направлении вышел пешех...
Ответить
Литература
Составь свой рассказ на тему Нет лучшего дружка чем родная матушка Начни так Одна??ды со мной произошел такой случай
Ответить
Математика
На координатной плоскости постройте треугольник с вершинами A (0; -2); B (6; -2); C (6; 4). На??дите площадь треугольника ABC. Единичный отрезок ра...
Ответить