Привет! Помогите пожалуйста перевести на английский: 1. Папа и мама занимаются бо??ьшим теннисом. 2. А я с маленьким братом гуляю в саду. 3. Вечером мы пойдем плавать на море. 4. А как дела у вас? Женя
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Привет! Помогите пожалуйста перевести на английский: 1. Папа и мама занимаются бо??ьшим теннисом. 2. А я с маленьким братом гуляю в саду. 3. Вечером мы пойдем плавать на море. 4. А как дела у вас? Женя
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Dad and Mom are engaged big tennis I walk with my little brother in the garden in the evening we go swimming in the sea and how are you?
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