Привет помогите пожалуйста срочно!!!заранее спасибо преобразуйте в многочлен: a^2+(3a-b)^2; (8x-y)^2-64x^2; 2(a-b)^2; -y(3x-y)^2; a(4-a)+(4-a)^2;

Алгебра

Привет помогите пожалуйста срочно!!!заранее спасибо преобразуйте в многочлен: a^2+(3a-b)^2; (8x-y)^2-64x^2; 2(a-b)^2; -y(3x-y)^2; a(4-a)+(4-a)^2;

Автор: Гость