Привет помогите пожалуйста срочно!!!заранее спасибо преобразуйте в многочлен: a^2+(3a-b)^2; (8x-y)^2-64x^2; 2(a-b)^2; -y(3x-y)^2; a(4-a)+(4-a)^2;
Алгебра
Привет помогите пожалуйста срочно!!!заранее спасибо преобразуйте в многочлен: a^2+(3a-b)^2; (8x-y)^2-64x^2; 2(a-b)^2; -y(3x-y)^2; a(4-a)+(4-a)^2;
Ответ(ы):
Гость:
A^2+(3a-b)^2=a^2+9a^2-b^2=10a^2-b^2 (8x-y)^2-64x^2=64x^2-y^2-64x^2=-y^2 2(a-b)^2=2(a^2-2ab+b^2)=2a^2-4ab+2b^2 -y(3x-y)^2=-y(9x^2-6xy+y^2)=-9x^2y+6xy^2-y^3 a(4-a)+(4-a)^2=4a-a^2+16-8a+a^2=-4a+16=-a+4
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