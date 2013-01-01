Привет помогите с алгеброй: разложите многочлен на множите используя формулы: (а+в) в квадрате и (а-в) в квадрате... Всё на фото, сделайте буквы З и И, заранее спасибо.))
Алгебра
Привет помогите с алгеброй: разложите многочлен на множите используя формулы: (а+в) в квадрате и (а-в) в квадрате... Всё на фото, сделайте буквы З и И, заранее спасибо.))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
= (12- 1/6x)2 = (3b2 - 2//3a)2
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