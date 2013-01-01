Привет помогите с алгеброй: разложите многочлен на множите используя формулы: (а+в) в квадрате и (а-в) в квадрате... Всё на фото, сделайте буквы З и И, заранее спасибо.))

Алгебра
Привет помогите с алгеброй: разложите многочлен на множите используя формулы: (а+в) в квадрате и (а-в) в квадрате... Всё на фото, сделайте буквы З и И, заранее спасибо.))
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
= (12- 1/6x)2 = (3b2 - 2//3a)2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Какой океан изображен н рисунке
Ответить
Русский язык
Составьте предложения с каждым из этих слов: Бессердечный, бесчеловечный, душевный,жестокий,отзывчивый,праведный,ретивый,свирепый,хмурый,чуткий
Ответить
Математика
Решение на задачу 239, 4 класс 2 часть 2013г Истомина
Ответить
Информатика
СРОЧНООО!!!!!!!!чему равен десятичных эквивалентных чисел 101012,11012?
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста составить на английском текст на тему "Мой досуг". Я очень лю??лю выходные.Это те дни когда я могу провести время с семьей и ...
Ответить