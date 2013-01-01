Привет помогите с алгеброй: разложите многочлен на множите используя формулы: (а+в) в квадрате и (а-в) в квадрате... Всё на фото, сделайте буквы З и И, заранее спасибо.))

Алгебра

Привет помогите с алгеброй: разложите многочлен на множите используя формулы: (а+в) в квадрате и (а-в) в квадрате... Всё на фото, сделайте буквы З и И, заранее спасибо.))

Автор: Гость