Привет помогите с примером 165478:43*47,2*33,7 = помогите!!!
Математика
Привет помогите с примером 165478:43*47,2*33,7 = помогите!!!
Ответ(ы):
Гость:
1) 165478:43=3848,325581 2) 3848,325581*47,2=181640,9674 3) 181640,9674*33,7=6121300,6027 Ответ 6121300,6027
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