Привет! пожалуйста помогите! ( это для сестры!) вставте где надо окончания и пропу??енные, буквы где нужно. Купили апельсин... и яблок... . Пять грамм... . Много красивых сапог... . Пришёл без носк... . Много чу...к... . 25 ...
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Привет! пожалуйста помогите! ( это для сестры!) вставте где надо окончания и пропу??енные, буквы где нужно. Купили апельсин... и яблок... . Пять грамм... . Много красивых сапог... . Пришёл без носк... . Много чу...к... . 25 БАЛОВ ТОМУ КТО РЕШИТ!!!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Купили апельсины и яблоки. Пять грамм. Много красивых сапог. Пришел без носков. Много ЧУЛОК.
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