Привет всем, мне нужна ваша помощь. Помогите решить задачу. "Основание пирамиды – прямоугольный треугольник со сторонами 6 и 8 см. Все боковые ребра 13 см. Найдите объем пирам иды." Ответ знаю точно, учительница...
Привет всем, мне нужна ваша помощь. Помогите решить задачу. "Основание пирамиды – прямоугольный треугольник со сторонами 6 и 8 см. Все боковые ребра 13 см. Найдите объем пирам иды." Ответ знаю точно, учительница сказала. Он равен 104П
Ответ(ы):
Ответил Гость:
A=6см ,b=8см с=√(a+b)=√(36+64)=10cм Если все ребра равны,то основание высоты пирамиды-середина гипотенузы с.Высота пирамиды равна √(13-5)=√(169-25)=√144=12см Объем равен 1/2*6*8*12=288cм