Привет всем, мне нужна ваша помощь. Помогите решить задачу. "Основание пирамиды – прямоугольный треугольник со сторонами 6 и 8 см. Все боковые ребра 13 см. Найдите объем пирам иды." Ответ знаю точно, учительница сказала. Он равен 104П