Привет всем...Помогите написать мне цитатный план по герою Шурик Авдеенко из рассказала 13 подвиг Геракла. Буду очень рада увидеть вашу помощь, даю 25 баллов
Привет всем...Помогите написать мне цитатный план по герою Шурик Авдеенко из рассказала 13 подвиг Геракла. Буду очень рада увидеть вашу помощь, даю 25 баллов
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) Бывало, только входит наш Харлампий Диогенович в класс, сразу все затихают, и так до самого конца урока. Правда, иногда он нас заставлял смеяться, но это был не стихийный смех, а веселье, организованное сверху самим же учителем. Оно не нарушало дисциплины, а служило ей, как в геометрии доказательство от обратного. 2)