Привет всем.Помогите пожалуйста с Заданием по русскому языку.Задание:Подобрать синонимы к фразеологизмам: Хоть в пруду пруди Кто во что горазд Как снег на голову Куда ноги несут С пустыми руками Доводить до бел...

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Привет всем.Помогите пожалуйста с Заданием по русскому языку.Задание:Подобрать синонимы к фразеологизмам: Хоть в пруду пруди Кто во что горазд Как снег на голову Куда ноги несут С пустыми руками Доводить до белого коления. Нужно не слова подбирать,а именно фразеологизмы.А так же подобрать антонимимы : Навес золота Рукой подать Семи пядей во лбу Песок сыплется В час по чайной ложке Профессор кислых щей Засучив рукава Потерпеть фиаско Душа в душу. Заранее спасибо

Автор: Гость