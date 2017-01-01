Привет.Помогите пожалуйста с рассказом на тему"Как ученые узнают мир?" 2 класс

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Привет.Помогите пожалуйста с рассказом на тему"Как ученые узнают мир?" 2 класс
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Автор: Гость
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Гость:
Они исследуют, наблюдают, и делают выводы)))
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