Привет,понимаю вопрос не по школьной теме, но вы можете помочь? С родителями уехали в Турцию на 2 недели, сегодня вернувшись домой кошка которая меня любит,ласкается у меня то лько, сегодня начала шипеть набрасываться на руку.Стала агрессивной. В интернете совета на данную ситуацию не нашла.