Приветствую! Помогите пожалуйста! очень срочно! НАПИШИТЕ ВЫВОД(ЗАКЛЮЧЕНИЕ) В СОЧ??НЕНИЕ "КАВКАЗКИЙ ПЛЕННИК" Буду благодарна)
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Приветствую! Помогите пожалуйста! очень срочно! НАПИШИТЕ ВЫВОД(ЗАКЛЮЧЕНИЕ) В СОЧ??НЕНИЕ "КАВКАЗКИЙ ПЛЕННИК" Буду благодарна)
Ответ(ы):
Гость:
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:КАВКАЗЦЫ ПОЛУЧИЛИ В КОНЦЕ ВСЕ ПО СВОИМ УРОКАМ,БУДУТ ЗНАТЬ НА БУДУЩЕМ ЧТО ТАК НЕ КРАСИВО ПОСТУПИЛИ С ДЕВУШКОЙ!
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