Приветствую всех. Нужна помощь над идеей проекта. Вот несколько идей, подайте что-??ибудь похожее. Unreal Science – кроссплатформенная система тематических визуализаций Новый подход к созданию кроссплатформенных приложений -...

Информатика
Приветствую всех. Нужна помощь над идеей проекта. Вот несколько идей, подайте что-??ибудь похожее. Unreal Science – кроссплатформенная система тематических визуализаций Новый подход к созданию кроссплатформенных приложений - Space Gravity. Разработка системы и ее программного обеспечения для управления дорожным движением Elektronical School Database
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Единение с собой – сайт для желающих отправить себе самому зашифрованное послание в будущее. Коктейли – мобильное приложение для создания смесей и коктейлей, меню на основе полного многофакторного плана эксперимента. Мне приснился шум дождя – мобильное приложение для помощи в синтезе звуков, приснившихся во сне. И на основе этих звуков создать, если надо инструмент.

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