Привезённого сырья хватит для работы двух раюочих бригад в течение 10 дней, а для только первой бригады в течение 25 дней. На сколько дней хватило бы привезённого сырья для ра боты второй бригады?
Привезённого сырья хватит для работы двух раюочих бригад в течение 10 дней, а для только первой бригады в течение 25 дней. На сколько дней хватило бы привезённого сырья для ра боты второй бригады?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Две бригады используют 1/10 в день. Одна - 1/25 в день. Значит вторая - 1/10 - 1/25 = 5/50 - 2/50= 3/50 в день. То есть, второй бригаде хватит сырья на 50/3 дня, примерно 16,7 дня