Привидите дроби к наименьшему общему знаменателю: а)2/3,5/6 и 7/12; б)4/3,5/8 и 11/16 в)1/6,1/8 и 2/5 г)3/5,7/15 и 8/25.
Математика
Привидите дроби к наименьшему общему знаменателю: а)2/3,5/6 и 7/12; б)4/3,5/8 и 11/16 в)1/6,1/8 и 2/5 г)3/5,7/15 и 8/25.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все решил, перепроверил все правильно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
ХЕЛП УЖЕ ЛЕНЬ РЕШАТЬ ПОМОГИТЕ!!!!:( Нужно всавить пропущеные цифры. 1)345*+94*7=1**39 2)4943-3**=**54 3)*7*7*-4*834=37736 4)93*6+**9*=*47...
Английский язык
Математика
Русский язык