Привидите дроби к наименьшему общему знаменателю: а)2/3,5/6 и 7/12; б)4/3,5/8 и 11/16 в)1/6,1/8 и 2/5 г)3/5,7/15 и 8/25.

Математика

Привидите дроби к наименьшему общему знаменателю: а)2/3,5/6 и 7/12; б)4/3,5/8 и 11/16 в)1/6,1/8 и 2/5 г)3/5,7/15 и 8/25.

Автор: Гость