Привидите пример фразеолагизмов (5-7) из англиского языка но так чтобы они были похожие по значению в русском языке

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Привидите пример фразеолагизмов (5-7) из англиского языка но так чтобы они были похожие по значению в русском языке

Автор: Гость