Привидите пример фразеолагизмов (5-7) из англиского языка но так чтобы они были похожие по значению в русском языке

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Привидите пример фразеолагизмов (5-7) из англиского языка но так чтобы они были похожие по значению в русском языке
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Что?? Я точно не знаю , но постараюсь ответить 1) Работать спустя рукава. 2) Как снег на голову. 3) Намотать на ус. 4) Бить в баклуши. 5) Приложить руку.
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