Привіт збільшенні величини заряду в 4 рази напруженість електричного поля у деякий точці від цього точкового заряду
Физика
Привіт збільшенні величини заряду в 4 рази напруженість електричного поля у деякий точці від цього точкового заряду
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