Приводит примеры взаимодействия различных оболочек Земли: гидросферы и атмосферы, биосферы и литосферы, гидросферы и литосферы, атмосферы и биосферы.

Гидро и атмо: при испарении воды меняется влажность и давление воздуха. Био и лито: существуют бактерии, которые участвуют в образовании нескольких видов руд, нефти и газа. Атмо и био: почти всем живым организмам нужен кислород, содержащийся в атмосфере